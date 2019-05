Seis brasileiros morrem intoxicados por monóxido de carbono no Chile

Seis brasileiros morreram nesta quarta-feira em Santiago, no Chile, após inalarem monóxido de carbono, segundo informações do Corpo de Bombeiros de Santiago e da polícia chilena. A causa do acidente ainda é desconhecida.

Segundo o comandante da polícia, Rodrigo Soto, foram encontrados quatro adultos e duas crianças. "Se trata de uma grande acumulação de monóxido de carbono em um apartamento de um edifício no centro de Santiago."

De acordo com as primeiras investigações, os brasileiros estariam no Chile como turistas. Suas identidades não foram divulgadas.

As autoridades entraram em contato com o consulado brasileiro para obter mais informações sobre as vítimas,

Com informações do Publimetro Chile.