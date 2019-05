Scania anuncia R$ 1,4 bilhão para fábrica de São Bernardo

A Scania vai investir R$ 1,4 bilhão entre 2021 a 2024 para modernizar sua fábrica em São Bernardo. O foco da montadora sueca é produzir caminhões movidos a gás, combustível mais barato e menos poluente que o diesel.

O anúncio foi feito na terça-feira (21) pelo presidente e CEO da Scania Latin America, Christopher Podgorski, acompanhado do governador João Doria (PSDB) e do prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB).

Os recursos se somam a outros R$ 2,6 bilhões que vêm sendo investidos desde 2016, previstos até 2020.

A Scania mantém 4.500 funcionários em São Bernardo. O presidente da montadora não fez previsão de novas contratações no momento. “Mas sempre existe possibilidade de gerar emprego. Durante toda a crise, incorporamos 1.200 novos postos. Nosso produto é global, exportamos para mais de 30 países, e asseguramos o nível de emprego no Brasil. Hoje, temos o número de trabalhadores para a produção requerida”, afirmou.

Doria disse esperar que ao menos 400 novos postos sejam gerados nos próximos anos para que a empresa possa se encaixar no programa estadual IncentivAuto. Empresas do setor automotivo que investem até R$ 1 bilhão e geram as vagas recebem até 25% de desconto no ICMS.

“A Scania está preparada para produzir atualmente até 25 mil caminhões ao ano, e, em média, 22 a 23 mil já têm sido vendidos. Mas há perspectiva de crescimento do agronegócio de até dois dígitos em sua cadeia. Isso demanda equipamentos como esses [caminhões].”

A Scania está produzindo, desde o começo do ano, a nova geração de caminhões e os ônibus da marca. A montadora realiza os primeiros testes com um caminhão que pode ser abastecido com GNV (Gás Natural Veicular) ou biogás. O modelo, um pesado de 410 cavalos de potência, é da nova geração. “A produção de caminhões a gás em nossa planta, planejada para 2020, exemplifica o que reconhecemos como um investimento sustentável, ou seja, bom para os negócios e sociedade, e ao mesmo tempo de menor impacto para o meio ambiente”, disse Podgorski.