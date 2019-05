Previsão do Tempo: quinta-feira promete ser último dia de sol em SP antes da frente fria

Uma frente fria está prevista para atingir a capital paulistana após esta quinta-feira (23), derrubando as temperaturas abaixo dos 20º.

No entanto, a quinta em si ainda traz um pouco de sol e clima ameno. Com céu claro durante todo o dia, o tempo será estável.

LEIA TAMBÉM:

Hackers invadem site do PSOL-RJ e publicam meme com foto de Jair Bolsonaro

Vagas abertas! Rede de fast-food vai contratar 2,5 mil novos funcionários

A máxima prevista é de 26º, similar à da quarta-feira. No entanto, a mínima já começa a esfriar, caindo para 14º no entardecer, até as 20h.

Manhã e tarde serão os períodos mais quentes do dia. Enquanto anoitece, pancadas de chuva podem atingir a capital, com o tempo se fechando.