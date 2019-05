População autodeclarata preta cresceu 32% nos últimos sete anos

A população que se declara preta no Brasil aumentou em 32%, nos últimos sete anos.

De acordo com o IBGE, em 2018, o Brasil tinha 19,2 milhões de pessoas que se declararam pretas – 4,7 milhões a mais que em 2012. À exceção de 2014, quando o número de pretos se manteve estável em relação ao ano anterior, anualmente tem crescido o percentual da população declarada da raça preta.

Na contramão, diminui ano a ano a população declarada branca, que em 2018 somava 89,7 milhões de brasileiros, contra 92,2 milhões em 2012. Os brancos foram maioria no país até 2014.

Desde 2015, os pardos passaram a representar a maior parte da população – saltou de 89,6 milhões em 2012 para 96,7 milhões em 2018.

A Bahia também é o único estado do país em que as pessoas pretas são mais representativas na população em geral do que as autodeclaradas brancas.