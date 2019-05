MEI deve declarar rendimentos de 2018 até o fim deste mês

Os MEIs (microempreendedores individuais) têm até o dia 31 de maio para enviar a DASN-SIMEI (Declaração Anual do Simples Nacional) referente aos rendimentos de 2018. O formulário é simples e deve ser feito pela internet.

A declaração pode ser feita pelo Portal do Empreendedor, ao selecionar a opção “Faça sua declaração anual de faturamento” no menu de serviços. O MEI é levado para uma página da Receita Federal em que deve preencher dados do cadastro do CNPJ.

Depois, é preciso discriminar o dinheiro das vendas ou prestações de serviços realizadas durante o ano de 2018, dividindo pelo faturamento com ou sem emissão de documento fiscal. O envio gera um comprovante da Receita em arquivo PDF, que deve ser guardado pelo empreendedor.

Quem entregar o DASN-SIMEI com atraso estará sujeito a multa de no mínimo R$ 50 ou de 2% ao montante dos tributos decorrentes das informações prestadas na declaração.

O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) oferece apoio ao MEI para garantir que a declaração seja enviada corretamente. “A pessoa pode procurar o Sebrae para obter mais orientações de como realizar a sua declaração, ou se dirigir às Salas do Empreendedor, existentes em várias cidades”, explica Hugo Henrique Roth Cardoso, analista da Unidade de Capitalização e Servidos do Sebrae Nacional.