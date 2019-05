Mega-Sena: prêmio desta quarta-feira chega a R$ 12 milhões

R$ 12 milhões é o prêmio acumulado que a Mega-Sena vai pagar nesta quarta-feira (dia 22) ao apostador que acertar as seis dezenas do concurso 2.1153, segundo os cálculos da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados no último sábado foram:

26, 29, 36, 49, 50, 59

Que horas é o sorteio?

O sorteio começa às 20h (horário de Brasília, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Como Apostar

Os apostadores poderão fazer seus jogos até as 19h, em qualquer casa lotérica do país. As apostas podem ainda ser feita pelo site da Loterias Caixa.

Quanto Custa?

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.