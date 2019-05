Inep divulga resultado de pedido de atendimento especial para Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou hoje (22) o resultado dos pedidos de atendimento especial para realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019, que será realizado em novembro. De acordo com o órgão, o resultado das solicitações está disponível para consulta na Página do Participante.

Nos dias de realização das provas do Enem, o Inep disponibiliza atendimento especial para gestantes, lactantes, idosos, além de auxílio a pessoas com baixa visão, autismo, deficiência física, intelectual, mental, surdez, déficit de atenção, entre outros casos.

A análise dos pedidos é referente aos casos em que a apresentação de um laudo médico foi solicitada no ato de inscrição para realização das provas. A partir de amanhã (23), o aluno que teve o pedido reprovado poderá recorrer da decisão. O participante terá até 29 de maio para enviar novo documento que comprove a necessidade do atendimento especial no dia da prova. O resultado do recurso será divulgado no dia 5 de junho.

As inscrições para o Enem foram encerradas na última sexta-feira (17) com 6,4 milhões de inscritos. O total de participantes confirmados será divulgado no dia 28 deste mês. As provas serão aplicadas em dois domingos, 3 e 10 de novembro.

Estudo

Para reforçar o conhecimento dos candidatos, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) oferece várias estratégias gratuitas, como o Questões do Enem, no qual os estudantes têm acesso a um banco de dados atualizado que reúne provas de 2009 até 2018. O site permite a resolução das questões online, com o recebimento do gabarito.

Pelo perfil EBC na Rede, é possível acompanhar a série Caiu no Enem. O desafio é responder no fim de semana à questão publicada na sexta-feira. Na segunda-feira, um professor responde ao questionamento. A série fica até a semana que antecede ao exame de 2019. Para ter acesso aos vídeos com as respostas, basta se inscrever no canal youtube.com/ebcnarede