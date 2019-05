Hackers invadem site do PSOL-RJ e publicam meme com foto de Jair Bolsonaro

O website oficial do braço fluminense do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, foi atacado por hackers na tarde desta quarta-feira (22). Os invasores trocaram o layout habitual do portal por um fundo preto, uma foto do presidente Jair Bolsonaro (PSL), e um meme baseado em falas do próprio.

"Tem que se f***r e acabo! Talkei?", escrevem, em letras vermelhas, acima da foto oficial do chefe da República, com a faixa presidencial.

A ação foi reivindicada pelo grupo Pryzraky, que assina o nome de seus membros no topo do site, incluindo o seu perfil do Twitter. Neste, os hackers ainda vangloriam outro ataque, desta vez à página do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) na cidade paulista de São José dos Campos, e na Paraíba.

Nas páginas do MDB, o grupo desvia das montagens com Bolsonaro (que aparece em outras invasões), e usa um meme do ex-presidente Michel Temer.

Na biografia da conta, o Pryzraky descreve-se como "focado em f***r partidos políticos corruptos do Brasil". Além do ataque a partidos, os responsáveis também já protagonizaram um vazamento de dados do Conselho Nacional de Justiça.