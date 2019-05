Festival de sopas do Ceagesp é opção perfeita para o friozinho em SP

Tem coisa melhor que uma boa sopa para se aquecer nesse friozinho? O Festival de Sopas do Ceagesp 2019 vai até 25 de agosto, com 60 deliciosas opções do caldo. O valor por pessoa é de R$ 43,90 para consumir quantas sopas quiser.

O evento já é um dos mais tradicionais da cidade de São Paulo. A grande atração é a famosa Sopa de Cebola, nas versões gratinadas e sem gratinar. Todas as semanas, seis sabores de sopas incluindo as versões de cebola, entram para o cardápio. Na semana seguinte, novas opções substituem as anteriores.

O Festival de Sopas Ceagesp também é festejado por ter sabores exclusivos e pouco convencionais. O público também poderá encontrar ao longo do evento atrações como o Creme de Pinhão com Cream Cheese, Sopa de Pedra e Caldo de Quenga, opções que já ganharam fama entre os frequentadores.

Por um preço fixo por pessoa, é possível saborear todas as sopas à vontade. No valor do buffet, estão incluídos acompanhamentos como queijo ralado, ricota, calabresa assada, croutons, pães, entre outros. Cobrados à parte, estão bebidas, sobremesas e os itens da mesa de antepastos.