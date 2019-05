Fábrica clandestina vendia cigarros falsificados

Investigadores da polícia descobriram que uma quadrilha de paraguaios mantinha uma fábrica de cigarros clandestina em Piedade, no interior de São Paulo.

No galpão descoberto na zona rural da cidade, na estrada velha Sorocaba/Piedade, no bairro Jurupara, próximo a uma escola municipal Professora Maria Aparecida, havia máquinas para fabricar e embalar a mercadoria de marcas já conhecidas no mercado.

Foto: Polícia Civil

Dez pessoas, entre funcionários e chefes do negócio, foram presos no local.