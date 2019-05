Doria promete solução para fábrica da Ford em 15 dias

Enquanto a Scania investe na produção de caminhões, o governo do estado ainda tenta intermediar o fechamento da Ford, que decidiu encerrar até o fim do ano a fábrica de veículos pesados em São Bernardo.

O governador João Doria disse na terça-feira (21) que anunciará um comprador em breve. “Podemos antecipar que os entendimentos seguem positivos. Muito em breve, no máximo em 15 dias, nós poderemos fazer anúncio com resposta positiva. São dois interessados e com condições de fazer a aquisição da Ford.” A Caoa já admitiu ser uma delas.

