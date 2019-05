Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta quarta, 22 de maio

Depois de quatro altas seguida, o dólar caiu ontem 1,39%, a R$ 4,0478 na venda, a maior queda diária desde 31 de janeiro passado (-1,77%).

O movimento foi influenciado por uma combinação entre fluxo cambial positivo, apetite por risco no exterior e sinais de alívio do lado político interno.

O Ibovespa fechou com avanço de 2,76%, a 94.484,63 pontos. Para Bruno Madruga, da Monte Bravo, com queda das ações e alta do dólar na última semana, o preço das ações ficou atrativo. “Isso criou um cenário perfeito para o investidor estrangeiro”, afirmou à Reuters.

