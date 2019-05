'Na Prática': Conferência une jovens e recrutadores de grandes empresas

O início da carreira profissional pode ser difícil. Em diversas áreas, universitários e recém-formados no ensino superior precisam se esforçar para se destacar em processos seletivos para estágios ou empregos com carteira assinada.

Para ajudar os jovens neste primeiro passo, a Fundação Estudar promove a Conferência Na Prática, evento gratuito com representantes de grandes empresas em uma oportunidade única de recrutar novos talentos. Os participantes vão assistir painéis, além de poder interagir com recrutadores e executivos.

O encontro acontece nos dias 29 e 30 de julho, das 8h às 18h, em local a confirmar no centro de São Paulo. No primeiro dia, o foco é na gestão empresarial. Já o motor do segundo dia é o mercado financeiro.

Veja empresas que estarão presentes:

Braskem

BTG Pactual

Burger King

Centauro

Cielo

ClearSale

Grupo Boticário

Hypera Pharma

ISA CTEEP

Itaú

Lojas Americanas | B2W

Raízen

Santander

Tereos

Vereda

Grupo Ultra

Votorantim

GPS

Grupo XP

JPMorgan

Credit Suisse

ANIMA Investimentos

BRAM

Pragma

Alguns estudantes ou recém-formados estão selecionados durante o evento para um “Pitch de Talentos”, em que terão dois minutos para “vender seu peixe” e tentar uma oportunidade de trabalho nas empresas.

Para participar da Conferência Na Prática é preciso se inscrever até o dia 10 de junho no site do evento e participar de testes de lógica, habilidade socioemocional e de inglês. Serão selecionados 600 jovens para a sessão de gestão empresarial e outros 350 para a de mercado financeiro.

Autoconhecimento

A Fundação Estudar oferece também um curso online gratuito de autoconhecimento com duração de quatro semanas. As aulas interativas ajudam a traçar objetivos, valorizar a memória e definir novos hábitos para o desenvolvimento pessoal e profissional.