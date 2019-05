Centrais sindicais se mobilizam para greve geral do dia 14

As centrais sindicais estão empenhadas em estratégias para mobilização e divulgação da greve geral que organizam para o próximo dia 14 contra o governo Jair Bolsonaro. As reivindicações estão centradas em "derrubar" a reforma da Previdência, mas também tratam do crescente desemprego e reforçam a bandeira da Educação pública.

Até o dia da greve, a agenda dos sindicalistas inclui plenárias estaduais para mobilização e também o apoio à segunda manifestação da União Nacional dos Estudantes (UNE) em resposta às medidas de contingência no Ministério da Educação, marcada para o dia 30.