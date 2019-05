Vagas abertas! Rede de fast-food vai contratar 2,5 mil novos funcionários

O Burger King vai contratar 2,5 mil novos funcionários em todo o Brasil. O processo seletivo desta, que é uma das maiores redes de fast-food do mundo, está com oportunidades para atendente, coordenador e gerente de negócios para atuar em um dos 792 restaurantes da marca.

Vagas de atendente : os candidatos devem estar cursando ou ter concluído o ensino médio

: os candidatos devem estar cursando ou ter concluído o ensino médio Vagas de coordenador : os candidatos devem estar cursando ou ter concluído o ensino superior

: os candidatos devem estar cursando ou ter concluído o ensino superior Vagas de gerente: os candidatos devem ter o ensino o superior completo

As vagas para coordenador e gerente exigem experiência de, no mínimo, um ano na função e são para trabalhar no período diurno ou noturno.

Todas as vagas estão distribuídas em diversas regiões do país, incluindo São Paulo. Os benefícios oferecidos são convênio médico, seguro de vida, transporte, alimentação e trilha de carreira.

Como me candidatar

Acesse o site vagas.com/burgerking. No canto superior direito da tela, clique em OPORTUNIDADES. Lá, você irá encontrar a descrição da vaga, os requisitos necessários para se candidatar a ela e não deixe de se atentar ao local de trabalho.

Você também pode deixar seu currículo, caso não encontre a vaga adequada.

Vale lembrar que as vagas podem ser preenchidas a qualquer momento e não possuem um período específico.