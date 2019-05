Atropelamento por ônibus deixa vítima fatal em Itaquera

Um atropelamento por ônibus deixou uma pessoa morta nesta quarta-feira (21). O acidente ocorreu na avenida Jacu-Pêssego, na altura da avenida Professor João Batista Conti, em Itaquera, sentido Mauá.

A informação é do Corpo de Bombeiros, que publicou nota nas redes sociais; a CET não tem mais detalhes da ocorrência.

Há congestionamento desde a rua Ibirica.

As 12h24 Tivemos um chamado para atropelamento por ônibus, Av. Jacu-Pessego, (próx. ao cruzamento com a Rua Cheripa), Itaquera, 1 vítima em morte evidente no local, nada mais para o Corpo de Bombeiros, força aos familiares nesse momento tão difícil. #193R

