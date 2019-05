Acidente com carreta provoca congestionamento na Raposo Tavares

Um acidente envolvendo uma carreta na madrugada desta quarta-feira (22) provocou congestionamento na rodovia Raposo Tavares.

O veículo, que transportava carne, tombou e derrubou óleo na pista, na altura do quilômetro 27. Foi necessário jogar serragem no local. O motorista foi socorrido com ferimentos leves.

A interdição de duas faixas chegou a causar mais de 10 quilômetros de congestionamento, do km 16 ao km 27, de acordo com informações da Rádio Bandeirantes. A pista foi liberada no início da tarde.