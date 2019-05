Acidente trava avenida Indianópolis e complica trânsito no Planalto Paulista

Um acidente envolvendo ônibus e carro bloqueou totalmente a avenida Indianópolis no sentido Ibirapuera na manhã desta quarta-feira (22). A interdição da via ocorreu entre 7h e 8h50, e era na altura da avenida Moreira Guimarães, que integra o corredor Norte-Sul.

O ônibus vinha pela faixa exclusiva na Moreira Guimarães e acertou o veículo de passeio. Apesar da colisão, ninguém ficou ferido.

O trânsito na região foi desviado para as vias locais, o que gerou grande congestionamento em vias como as avenidas Itacira, Piassanguaba e Nhandú. Cruzamentos no sentido da avenida dos Bandeirantes, como a alameda dos Guainumbis, também ficaram complicados.

O motorista que queria seguir pela avenida Indianópolis teve que acessar a avenida Rubem Berta (continuação da Moreira Guimarães, ambas pistas laterais do corredor Norte-Sul) e fazer o retorno na altura da avenida José Maria Whitaker.