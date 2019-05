Relator da reforma nega texto alternativo

O relator da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara dos Deputados, Samuel Moreira (PSDB-SP), disse que está preparando o seu parecer em cima do projeto enviado pelo governo federal.

“Nós estamos trabalhando em cima do projeto que o governo enviou, esse é o projeto, só tem esse projeto”, disse Moreira após reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes.

Na fim da última semana, o presidente da comissão especial, Marcelo Ramos (PR-AM), disse que a Câmara assumiria o protagonismo e seria apresentado um substitutivo à proposta do Executivo.

Moreira ponderou que quando há mudanças no texto é normal que se apresente um substitutivo. “Se houver alterações será apresentado um substitutivo como sempre ocorreu na Casa, sem nenhum problema. Não há nenhum desentendimento, pelo contrário, nós estamos cada vez mais unidos”, completou.

Segundo deputado, o governo está aberto a aceitar alterações no texto. Ele, no entanto, não quis adiantar nenhuma mudança. “Há temas polêmicos. Há alguns com grande maioria entendendo que deva se alterar, mas ainda é cedo para adiantar”, disse.

‘Falha de comunicação’

Antes da reunião, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, classificou como “falha de comunicação” a declaração do presidente da comissão sobre um “texto alternativo” com a marca do Congresso.

“O texto da reforma do governo Michel Temer foi drasticamente modificado e não houve essa celeuma quando o substitutivo foi apresentado”, rebateu. METRO