Quina: veja os números sorteados nesta terça-feira

O concurso 4980 da Quina vai pagar R$ 600 mil ao apostador que acertar as cinco dezenas do sorteio nesta terça-feira (dia 21), de acordo com os dados fornecidos pela Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta terça-feira são:

02, 09, 34, 35, 50

No sorteio desta segundo-feira da Quina, um apostador ganhou sozinho o prêmio principal. Ele levou para casa R$ 3.141.500,29.

Outros 53 apostadores fizeram a quadra e cada um ganhou R$ 9.206,59.

