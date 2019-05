Prefeitura inaugura uma das maiores pistas de skate de São Paulo, no Parque do Chuvisco

O prefeito Bruno Covas (PSDB) inaugurou, no domingo (19), uma nova pista de skate na Zona Sul de São Paulo. Num evento com a presença de mais de 150 skatistas, o circuito com mais de 2 mil metros quadrados e 29 obstáculos passa a ser um dos maiores da capital.

Localizada no Parque do Chuvisco, no Jardim Aeroporto, a pista cumpre uma demanda dos atletas da modalidade. "Não havia nenhum lugar na região. Esta pista é completa, com obstáculos, rampas, transição. Estarei sempre por aqui", contou à Secretaria de Comunicação o skatista Marcelo Massari, de 20 anos.

As obras para o circuito tiveram início em dezembro de 2018, com valor estimado de R$1,2 milhão. O novo espaço se integra às áreas já existentes do Parque do Chuvisco, inaugurado em 2017 pelo então prefeito João Dória (PSDB).

O parque funciona das 7h às 18h, e também conta com equipamentos de ginástica, quadra de bocha, três quadras poliesportivas, além de pista de caminhada e ciclovia.