Polícia identifica suspeitos de matar catador em Santo André

Dois suspeitos de matar o morador de rua e catador Sebastião Lopes dos Santos, 40 anos, no dia 11, em Santo André, são considerados foragidos pela Polícia Civil.

A informação é do jornal Folha de S. Paulo. A Secretaria de Segurança Pública não respondeu aos questionamentos do Metro Jornal. Investigadores realizaram ontem diligências de busca e apreensão em endereços ligados aos dois suspeitos, que não tiveram os nomes revelados. Um deles seria o homem responsável por disparar os tiros e o segundo, o motorista do veículo Mercedes-Benz.

As motivações do crime ainda estão sendo investigadas pela polícia.