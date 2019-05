OBMEP mobiliza 18 milhões de estudantes; 'desesperados' aliviaram nervoso com memes

Mais de 18 milhões de estudantes realizam nesta terça-feira (21) a primeira fase da 15ª OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas). A prova é aplicada em 54,8 mil escolas e tem 20 questões, com três níveis diferentes, dependendo do grau de escolaridade.

Os alunos devem acabar a avaliação em 2h30 e, aqueles que se classificarem, realizam a segunda fase da olimpíada no dia 28 de setembro. São premiados com medalhas os 6,5 mil primeiros colocados de escolas públicas e 975 de instituições particulares. Mais de 50 mil alunos ainda terão certificados de Menção Honrosa.

Na rede social Twitter, muitos estudantes fizeram brincadeiras com o conteúdo da prova e com possíveis dificuldades na resolução dos problemas. Não faltaram memes para “disfarçar” o nervoso – esperamos que esses alunos tenham ido bem!

Se a primeira prova é um inferno, imagina a segunda que não tem alternativa e é de justificar #OBMEP pic.twitter.com/mbq0VQqcKh

