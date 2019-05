Governo consegue nova gráfica para impressão do Enem

Foi publicado nesta terça-feira (21) no Diário oficial da União a dispensa de licitação no valor de R$ 151,7 milhões para que a gráfica Valid Soluções S.A imprima o Exame Nacional do Ensino Médio de 2019.

A empresa será responsável pela diagramação, manuseio, embalagem, impressão, rotulagem e entrega dos cadernos de provas para os Correios.

Desta forma, o Inep não vai precisar abrir uma nova licitação para selecionar a gráfica que fará o serviço.

A medida veio após a falência da RR Donnelley, que faria a impressão do exame neste ano.

As provas do Enem serão aplicadas em 3 e 10 de novembro.