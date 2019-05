Defesa americana intercepta seis aeronaves de guerra russas próximas à fronteira do país

Quatro bombardeiros e dois jatos de combate provenientes da Rússia foram interceptados na segunda-feira (20) pela NORAD, o Comando de Defesa Aeroespacial dos Estados Unidos. A informação foi dada pela própria organização em nota oficial, e também divulgada pelas redes sociais, junto à imagens das aeronaves.

Quando tiveram sua passagem interrompida, as naves russas estavam entrando na zona aérea do Alasca, estado norte americano. No entanto, elas nunca chegaram a sair do espaço aéreo internacional, não existindo portanto invasão aérea dos EUA ou do Canadá, país vizinho.

"Dois bombardeiros russos foram interceptados por dois F-22s, e um segundo grupo de bombardeiros com 'fighters' Su-35 foram interceptados depois por outros dois F-22s", afirmou a NORAD em sua conta oficial do Twitter. "Um E-3 da NORAD fez a vigilância geral".

O encontro colocou internautas norte-americanos em estado de tensão, sendo um dos assuntos mais comentados do dia nas redes sociais, e liderando pesquisas do Google durante esta terça-feira (21).