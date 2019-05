Bolsonaro muda presidente da Embratur 11 dias após nomeação

A Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), autarquia responsável por fomentar o turismo no Brasil, chega ao seu terceiro presidente desde a posse de Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira (21), o Diário Oficial da União publicou a nomeação de Gilson Machado para o cargo.

O presidente anterior da empresa vinculada ao Ministério do Turismo, Paulo Roberto de Oliveira Senise, ocupava o cargo há apenas 11 dias. Ele teve sua nomeação anulada também nesta terça.

A primeira titular da Embratur no governo atual Teté Bezerra, pediu demissão em março. Na época, Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo no Facebook em que acusou Bezerra de usar verbas da empresa para custear um jantar de R$ 290 mil.

Gilson Machado atuava como secretário de Mudança do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente desde janeiro.