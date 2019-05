Batida entre duas carretas interdita pista da Imigrantes

A Rodovia Imigrantes está totalmente bloqueada na altura do quilômetro 54, no sentido de São Paulo, após a colisão de duas carretas, na manhã desta terça-feira.

Segundo o Corpo de Bombeiros, houve vazamento de 44 mil litros de gasolina na pista e onze viaturas e cerca de 35 homens da corporação trabalham para retirar os caminhões da pista e limpar a pista.

Não há previsão para liberação da pista.

A pista norte da Via Anchieta foi liberada para subida e o sistema opera em 5 x 2, com as pistas sul da Anchieta e Imigrantes abertas para o litoral.