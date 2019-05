Caminhoneiro foge após atropelar criança de sete anos na rodovia Fernão Dias

A polícia procura pelo motorista de um caminhão que fugiu sem prestar socorro após atropelar Cristiam Mekeste Ferreira de Melo, sete anos, no quilômetro 85 da rodovia Fernão Dias, em Vila Nova Galvão, na zona norte da capital paulista – limite com Guarulhos, na Grande SP. O garoto morreu e as circunstâncias do atropelamento estão sendo investigadas.

O acidente ocorreu por volta das 21h de segunda-feira (20). Pouco antes, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recebeu uma ligação em que o solicitante informou que o garoto estava caminhando pela estrada. Ele teria ido atrás de uma bola enquanto jogava futebol com um grupo de amigos.

Após o atropelamento, moradores tentaram bloquear a estrada e tiveram que ser contidos pelos policiais.