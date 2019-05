Torre Eiffel é evacuada após homem escalar monumento

A Torre Eiffel, na França, foi evacuada nesta segunda-feira (20) após um homem ter sido visto escalando o famoso monumento parisiense.

De acordo com a emissora "BFM", o homem escalou a estrutura com as próprias mãos e sem a ajuda de cordas ou equipamentos especiais. Ele passou pelo terceiro andar do monumento – a 276 metros do chão – e está ameaçando cometer suicídio.

"Não poderemos reabrir aos visitantes até que o alpinista seja recuperado", explicou um porta-voz da Sete, empresa que opera o monumento.

Por razões de segurança, a Torre Eiffel foi completamente evacuada e todo o bairro foi isolado.