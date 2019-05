Semana Enef promove ações de educação financeira gratuitas; veja programação

A 6ª Semana Enef (Estratégia Nacional de Educação Financeira) será realizada entre esta segunda-feira (20) e domingo (26) com atividades presenciais e online, todas gratuitas. A agenda oficial está disponível no site do evento.

Em 2018, foram 7.350 ações cadastradas, quase o dobro do ano anterior. As iniciativas foram desenvolvidas por 344 instituições e apoiadores que promovem temas relacionados a finanças pessoais, consumo consciente, previdência e seguros.

Bolsa no exterior

Como parte da programação, a Febraban (federação dos bancos) promove a ação “Quem sonha poupa” (quemsonhapoupa.com.br), que, além de oferecer conteúdo sobre finanças pessoais, irá premiar cinco jovens entre 18 e 24 anos com cursos de inglês no exterior, no valor total de R$ 100 mil.