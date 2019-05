Semana do MEI oferece palestras e oficinas até sexta

Começa nesta segunda-feira (20) a 10ª edição da Semana do MEI promovida pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). Com uma programação digital e presencial em todo o país até sexta-feira (24), o evento oferece 2.500 atividades, entre palestras, seminários e oficinas gratuitos, com orientações para a melhoria da gestão dos microempreendedores individuais e para a formalização de novos empresários.

Neste ano, o número de MEIs no país superou a marca de 8 milhões de registros, um salto de 120% em cinco anos. Com a crise econômica, abrir um negócio acabou virando a alternativa ao desemprego. Na Semana MEI, eles terão a oportunidade, por exemplo, de aprender com a experiência de empreendedores de sucesso.

É caso da palestra de Luzia Costa, CEO do Grupo Cedro, que reúne as marcas de franquia Sóbrancelhas e Beryllos, no escritório regional centro de São Paulo, às 9h30, com transmissão pela internet.

“Atualmente, vejo muitos empreendedores frustrados no mercado, e sabemos que para entrar e estar no mundo do empreendedorismo, para ter seu negócio próprio, é necessário ter muita garra para enfrentar os desafios nesta jornada”, afirma Luiza, que abordará o tema “Como tornar seu negócio um sucesso?”.

