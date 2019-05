2ª fase de programa da prefeitura quer acabar com 80% da Cracolândia em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo quer acabar com 80% da Cracolândia até o fim do ano que vem. Para isso, aposta na 2ª fase do “Programa Redenção”, lançada nesta segunda-feira (20).

A ideia é implementar três etapas, chamadas de “Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica”. A partir de agora, as abordagens dos dependentes químicos serão feitas por agentes de saúde que são ex-usuários.

A segunda etapa, que é o acolhimento e já existe, será reforçada com a oferta de abrigo, lazer e alimentação. O terceiro passo é o tratamento para a desintoxicação e, durante esse processo, o usuário terá emprego com auxílio-financeiro de R$ 698.

Também nesta 2ª feira, o prefeito Bruno Covas sancionou uma lei que institui a Política Municipal Sobre Álcool e outras Drogas. O objetivo é executar, como medidas de longo prazo, ações de prevenção, atenção e reinserção social dos usuários.