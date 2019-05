Previsão do tempo: em dia nublado, temperatura sobe de leve nesta terça em SP

Seguindo uma semana de frio na capital paulista, a terça-feira (21) traz um aumento leve de temperatura, porém o tempo permanece fechado.

LEIA MAIS:

Italiano é esfaqueado e assaltado no encerramento da Virada Cultural

Começando o dia nublado com chances de nevoeiro, a manhã terá a mínima do dia, chegando a 16º. Dali, as temperaturas sobem, atingindo um pico de 26º durante a tarde, em torno das 14h.

O céu permanece nublado durante todo o dia, até à noite, onde o frio volta e derruba o termômetro para 17º. Não há previsão de chuva para o dia, que será no entanto mais úmido.

A previsão é com base nas informações dos meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia, e do Climatempo.