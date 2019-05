Nos últimos 6 anos, mais de 250 pessoas morreram tentando tirar uma selfie

O Instituto de Estudos Políticos, Econômicos e Sociais (Eurispes) divulgou um relatório nesta segunda-feira (20) informando que 259 pessoas morreram nos últimos seis anos tentando tirar uma selfie.

LEIA MAIS:

Torre Eiffel é evacuada após homem escalar monumento

Anvisa recolhe produto irregular para disfarçar calvície

Os dados recolhidos pelo Eurispes datam entre outubro de 2011 e novembro de 2017. Ainda segundo o instituto, a faixa etária com maior incidência foi entre 20 e 29 anos, com 106 vítimas. Em seguida aparece jovens de 10 a 19 anos, contabilizando 76 mortes. Esses dois grupos etários representam 70,3% do total de pessoas que morreram por causa das selfies.

Das 259 vítimas, 153 são homens e 106 são mulheres. O estudo ainda mostra que em 84% dos óbitos, as pessoas não calcularam bem os riscos do local onde estavam tirando a foto.

Ainda segundo o relatório, 70 pessoas se afogaram, 51 foram vítimas de acidentes relacionados a meios de transporte, 48 caíram de lugares altos, 48 foram queimadas, 16 eletrocutadas, 11 atingidas por armas de fogo e oito foram vítimas de ataques de animais silvestres.