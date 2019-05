Museu do Ipiranga fica pronto antes do bicentenário e deve reabrir em 2022

As obras de revitalização do Museu Paulista, o popular Museu do Ipiranga, na zona sul, que está fechado desde 2013 por conta de problemas estruturais, vão finalmente começar. Os trabalhos têm início no próximo dia 7 de setembro, feriado da Independência, e vão terminar no dia 7 de janeiro de 2022. A inauguração está prevista para sete meses depois, nas comemorações do bicentenário da Independência, em 7 setembro de 2022.

Os prazos foram anunciados na sexta-feira (17) pelo governador João Doria (PSDB).

Veja também:

Proibição de motos na pista expressa da marginal Pinheiros começa nesta segunda

Janaina Paschoal se diz contra manifestação de apoio a Bolsonaro

Os R$ 160 milhões necessários para a reforma do museu e organização da exposição de reabertura, sobre os 200 anos da Independência, serão bancados por 13 empresas patrocinadoras.

A doação está sendo viabilizada via Lei Rouanet e também investimentos de marketing direto das empresas parceiras. Outras cinco companhias estão em processo de negociação, o que deve elevar o montante para R$ 190 milhões. “É o maior investimento privado na recuperação de uma obra cultural na história do Brasil”, afirmou Doria.

Com a verba complementar, o estado prevê revitalizar os jardins e recuperar as fontes, entre outras intervenções em iluminação e segurança.