Proibição de motos na pista expressa da marginal Pinheiros começa nesta segunda

As motos estão proibidas de circular na pista expressa da marginal Pinheiros, no sentido rodovia Castello Branco, a partir desta segunda-feira (20), no trecho que vai da ponte Transamérica (zona sul) até 300 metros antes da ponte da Fepasa (zona oeste).

Pelos próximos 30 dias, a prefeitura vai apenas orientar os motociclistas, que já estão sendo alertados das mudanças no local desde fevereiro. Após esse período de adaptação, quem descumprir a regra será multado em R$ 130,16 e somará 4 pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) – uma infração média.

A penalidade é a mesma aplicada ao motociclista que descumpre as restrições nas pistas expressa e central da marginal do Tietê – que valem desde 2010 e 2017.

A ideia da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) é fazer com que as motos reduzam a velocidade no trânsito, já que o limite na pista local (onde devem circular) varia entre 50 km/h e 60 km/h e na pista expressa (onde estão proibidas a partir de hoje), vai até 90 km/h.

A CET afirmou que “ao estimular o uso da pista local, espera proteger os motociclistas e poupar suas vidas”, reduzindo a gravidade dos acidentes com motos,

Dados da companhia mostram que o número de motociclistas mortos cresceu 17,7% na capital, passando de 311, em 2017, para 366, em 2018. Só na marginal Pinheiros foram dez óbitos de condutores de moto no ano passado.