Falha na linha 9-Esmeralda deixa plataformas da CPTM lotadas

Passageiros da linha 9-Esmerada da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) encontram plataformas lotadas em algumas estações na manhã desta segunda-feira (20). Uma falha em um trem deixou o ramal com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações.

Ouvintes da Rádio Trânsito FM enviaram fotos de muitos passageiros aguardando os trens e reclamaram de atrasos e lotação dos vagões. De acordo com a CPTM, a operação ficou afetada entre 7h32 e 8h38, e se encontra normal desde então.

Mais cedo, a linha 11-Coral também apresentou problemas – entre 4h42 e 5h57 – e funcionou com menor velocidade de circulação e tempo maior de espera para cada estação. Até o momento, as linhas do Metrô e das concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade não apresentaram problemas.