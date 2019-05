Encceja 2019: Saiba como fazer sua inscrição para a prova

As inscrições para o Encceja 2019 (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) começam nesta segunda-feira (20) e vão até 31 de maio. Os candidatos podem se inscrever por este site.

Com o Encceja, estudantes que não concluíram o Ensino Fundamental e Ensino Médio no tempo apropriado podem emitir o certificado de conclusão de cada nível de ensino. A prova é gratuita e será aplicada no dia 25 de agosto.

A idade para participar do exame é de, no mínimo, 15 anos para o Ensino Fundamental, e no mínimo 18 anos para o Ensino Médio.