Governo Federal deve anunciar novo contingenciamento de gastos nesta quarta

O Governo Federal pode anunciar nesta quarta-feira (22) um novo contingenciamento no orçamento, que deve ser divulgado no Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.

O bloqueio de verbas ocorre para que o País possa cumprir a meta de déficit primário de R$ 139 bilhões, além do teto de gastos federais. A revisão ocorre após a estimativa de crescimento do País diminuir.

O último Boletim Focus do Banco Central aponta que o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil fechará o ano em 1,45%.