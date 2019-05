Após 7 horas, homem que escalou Torre Eiffel é salvo

Após quase sete horas, socorristas franceses conseguiram salvar o homem que escalara a Torre Eiffel, em Paris, usando apenas as mãos.

O episódio provocou o fechamento do monumento mais famoso da França durante toda a tarde. O indivíduo, que tem 40 anos, mas ainda não foi identificado, subiu de elevador até o segundo andar da torre e, furando a segurança, começou a escalar a estrutura de aço do monumento.

LEIA TAMBÉM:

Menino de 10 anos é flagrado dirigindo carro roubado em Botucatu

Previsão do tempo: em dia nublado, temperatura sobe de leve nesta terça em SP

Do lado de fora, alguém viu o alpinista e alertou a polícia, que, temendo um ato terrorista, evacuou a Torre Eiffel imediatamente, assim como a esplanada do Champ de Mars. Em determinado momento, o homem parou de subir e ficou sentado a mais de 300 metros de altura, com os pés no vazio.

Um bombeiro usou cordas para subir até o local e conversou com o indivíduo, cujas razões para seu ato ainda são desconhecidas – a imprensa local cogita a hipótese de uma tentativa de suicídio.