Virada Cultural: Como estão funcionando ônibus, trem e metrô neste domingo?

A Virada Cultural provocou algumas mudanças no funcionamento do metrô, CPTM e de algumas linhas de ônibus em São Paulo. Este domingo (19) segundo e último dia do evento, que termina às 18h.

Muita gente já começa a se preocupar com a volta para casa ou com o melhor trajeto para chegar a tempo de alguma atração.

Veja como estão funcionando os principais meios de transporte neste domingo.

Ônibus

Mais de 100 linhas de ônibus municipais tiveram seus itinerários alterados desde as 16h de sábado (18). A mudança vai até as 20h de domingo (19). Segundo a SPTrans, algumas linhas irão operar em sistema circular e outras terão o ponto final alterado.

Veja a lista das linhas de ônibus afetadas aqui

Metrô

As linhas operadas pelo Metrô estão funcionando sem interrupções desde as 4h40 de sábado (18). Neste domingo, a operação encerra à meia-noite. Vale também para as linhas 4-Amarela e 5-Lilás, operadas pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente.

A exceção é a Linha 15-Prata, que não opera desde as 13h de sábado. A medida vai até a 1h da manhã do domingo. Estão sendo feitos testes no sistema de controle de trens.

CPTM

Na CPTM, o horário de funcionamento também é até a meia-noite de domingo, com exceção da Linha 13-Jade.

Como saber a situação da linha?

Para acompanhar o status de operação das linhas do metrô, você pode acessar o site www.metro.sp.gov.br. Também é possível calcular o tempo do trajeto de uma estação para outra.