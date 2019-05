Acidente bloqueia pista expressa da marginal Tietê, em São Paulo

Uma acidente bloqueou totalmente a pista expressa da marginal Tietê no início da tarde deste domingo (19), sentido rodovia Ayrton Senna, na altura da Ponte Comunidade Húngara.

Um motociclista da ROCAM se acidentou no trecho e foi socorrido pelo Helicóptero Águia ao Hospital das Clínicas.

MARGINAL DO TIETÊ – A pista expressa da Marginal do Tietê está totalmente bloqueada no sentido Ayrton, antes da Ponte Comunidade Húngara. Há uma ocorrência policial – no local; o Helicóptero Águia está pousado na pista. Foto do ouvinte Beto. #SeuMelhorCaminho #SP pic.twitter.com/0JvdUng7BJ

— Rádio Trânsito (@radiotransitofm) May 19, 2019