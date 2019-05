Chacina deixa 5 mortos na região metropolitana de Salvador

Um chacina deixou cinco mortos e um ferido no início da noite de sábado (18), no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador. Entre os mortos estão uma menina de 12 anos e um adolescente de 15 anos.

Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram baleadas ontem à noite e ninguém foi preso até o momento. A principal suspeita é de que o crime tenha relação com o tráfico, conforme informações da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia.

Os adultos mortos foram identificados como Raimunda Jesus dos Santos, de 35 anos, Rogério Oliveira da Silva, e Guilherme Gomes da Silva, de 19 anos.

O nome do ferido, que foi levado para o Hospital do Subúrbio, não foi informado. O estado de saúde dele também não foi divulgado.