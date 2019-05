'Violência nas redes destrói as pessoas', diz Papa

O papa Francisco afirmou neste sábado (18), durante encontro com jornalistas estrangeiros no Vaticano, que a violência nas redes sociais "destrói" as pessoas.

Segundo o líder católico, o mundo vive hoje uma época de "muitas palavras hostis" e na qual "falar mal dos outros virou um hábito". "É preciso sempre se lembrar que cada pessoa tem uma dignidade intangível, que não pode ser tirada", declarou.

Além disso, Francisco ressaltou que os jornalistas precisam equilibrar a linguagem para combater o ódio na internet. "Em um tempo no qual, especialmente nas redes sociais, muitos usam uma linguagem violenta e depreciativa, com palavras que ferem e até destroem as pessoas, é preciso calibrar a linguagem e usar a palavra como o cirurgião usa o bisturi", disse.

De acordo com o Papa, em tempos de notícias falsas, "a humildade te impede de vender a comida estragada da desinformação e te convida a oferecer o pão bom da verdade".