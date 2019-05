Quina: veja os números sorteados neste sábado

A Quina está com prêmio acumulado e vai pagar neste sábado (dia 18) R$ 2,2 milhões ao apostador que acertar acertar as cinco dezenas do concurso 4978.

Os números sorteados para a Quina neste sábado são:

04, 07, 32, 33, 40

Apesar de ninguém ter acertado o prêmio principal no sorteio anterior, 64 apostadores fizeram a quadra e levaram para casa R$ 6.658,47 cada um.