Pela primeira vez, Paulista ficará aberta para pedestres por 24 horas

Pela primeira vez, o corredor da avenida Paulista, símbolo da cidade de São Paulo, ficará aberta apenas aos pedestres e ciclistas por 24 horas, das 18 h deste sábado (18) até o mesmo horário deste domingo (19). Neste período, a região será palco de atrações da Virada Cultural em instituições como o Instituto Moreira Salles (IMS), a Japan House, o Sesc Paulista, Itaú Cultural e o vão do Museu de Arte de São Paulo (Masp).

O bloqueio da avenida para veículos automotores chegou a ser impedido por liminar da juíza Patricia Pires, da 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública de São Paulo, que atendeu solicitação de associação de moradores da região. No entanto, ontem, o Tribunal de Justiça cassou a liminar e permitiu a abertura do corredor apenas ao público durante a Virada.

A 15ª edição da Virada Cultural começa hoje às 18 h. O evento traz mais de 1,2 mil atrações gratuitas em 24 horas de programação para a capital paulista. O festival promovido pela Prefeitura de São Paulo tem início com Nação Zumbi, abrindo o palco destinado ao rock na Avenida Rio Branco, no centro. Ao mesmo tempo, Teresa Cristina canta na Avenida São João um repertório de samba de compositores negros.

“O foco deste ano foi um projeto robusto, impactante e de multidão para reconstruir e reposicionar a virada, fazendo com que ela volte a ser um dos maiores eventos da cidade”, disse o secretário municipal de Cultura, Alê Youssef.

No site da prefeitura de São Paulo, o público pode encontrar os eventos preferidos na Virada Cultural.