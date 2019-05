Dupla Sena: que horas sai o resultado do concurso 1937 deste sábado

Sem ganhadores e com prêmio acumulado, a Dupla Sena vai pagar neste sábado R$ 2,4 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio.

No último sorteio, nenhum apostador acertou as seis dezenas em nenhum dos dois sorteios, mas 37 apostadores fizeram a quina no primeiro sorteio e 11 no segundo. Eles ganharam, respectivamente, R$ 1.932,42 e R$ 5.849,95.

QUE HORAS É O SORTEIO

A dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A verdade é que a única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do sorteio, sempre feito às 20h em alguma cidade diferente do Brasil, seja em pontos fixos ou pela Caravana da Sorte.

Conforme os números são apurados, a Caixa os divulga ao público, normalmente antes das 21h. O Metro Jornal fica de olho no resultado das loterias e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o sorteio é finalizado. Acompanhe nesta página para saber o resultado.

COMO FUNCIONA

Com apenas uma aposta, você tem duas chances de levar o prêmio. No mesmo concurso são feitos dois sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis e torcer. Ganha quem acertar 2, 3, 4 ou 5 números.

Se preferir que o sistema escolha os números para você, pode optar pela Surpresinha. Agora, se você estiver se sentindo confiante e com a sorte a seu favor, pode escolher manter a mesma aposta por mais concursos consecutivos com a Teimosinha.

COMO APOSTAR

Você pode apostar na Dupla Sena até as 19h em qualquer loteria ou pelo site da Loterias Caixa.