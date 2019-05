Deslizamento de morro bloqueia Estrada e isola costa sul de Ilhabela

O deslizamento de toda a encosta de um morro, neste sábado, 18, bloqueou completamente a rodovia Perimetral Sul (SP-131), e isolou a costa sul de Ilhabela, no litoral norte do Estado de São Paulo. Uma casa construída no morro desabou, mas o imóvel já estava interditado pela Defesa Civil e não havia ninguém nele. O deslizamento arrastou árvores e postes de energia elétrica. A concessionária desligou a energia em parte da região do Piúva, onde houve o acidente, para que as equipes iniciassem a remoção da barreira.

A prefeitura acionou a Coordenadoria de Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Instituto Geológico para avaliar a estabilidade do local. Ao menos duas casas foram interditadas por segurança – uma delas havia desabado parcialmente nesta sexta-feira. Na área isolada, a Unidade Básica de Saúde (UBS) foi aberta e está de prontidão para atender os moradores, impossibilitados de se locomover para outras unidades do município. A Estrada de Castelhanos, importante ligação interna da ilha, está interditada desde sexta, por causa da queda de barreiras e árvores.

As chuvas torrenciais que atingem o litoral norte já deixaram mais de 100 pessoas desalojadas na região. Conforme a Defesa Civil, 21 pessoas estão desabrigadas em Ilhabela. Em Caraguatatuba, o transbordamento de córregos desalojou outras 26 Também há desabrigados em São Sebastião, onde 22 pessoas estão em abrigos. Em Ubatuba, 54 pessoas estão fora de suas casas.