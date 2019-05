Virada Cultural 2019: Como será o funcionamento de ônibus e metrô no fim de semana

Mais de 100 linhas de ônibus municipais terão seus itinerários alterados durante a Virada Cultural 2019, em São Paulo. O metrô e a CPTM também funcionarão com horários diferenciados. O evento ocorre neste fim de semana, a partir das 18h de sábado (18), e terá 250 apresentações em toda a capital.

A mudança terá início às 16h de sábado e vai até as 20h de domingo (19). Segundo a SPTrans, algumas linhas irão operar em sistema circular e outras terão o ponto final alterado.

O acesso às linhas do metrô e trem da capital paulista funcionarão de forma ininterrupta, com exceção da linha 13-Jade. E atenção: entre 1h e 4h, o intervaloo entre os trens da CPTM será de 30 minutos. Nesse horário, as estações permanecerão abertas somente para desembarque e apenas as que têm integração com o metrô funcionarão para embarque.

Veja como será a alteração das linhas de ônibus durante o evento:

1896/10 Jaraguá – Pça. Ramos de Azevedo

8000/10 Term. Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

8215/10 Jd. Paulistano – Pça. do Correi

8400/10 Terminal Pirituba – Pça. Ramos de Azevedo

8528/10 Jd. Guarani – Pça. do Correio

8542/10 Brasilândia – Pça. do Correio

8549/10 Taipas – Pça. do Correio

8594/10 Cidade D’Abril – Pça. Ramos de Azevedo

8622/10 Morro Doce – Pça. Ramos de Azevedo

8677/10 Jd. Líbano – Lgo. do Paissandu

8686/10 Mangalot – Lgo. do Paissandu

Sentido único: normal até a Av. São João, retorno sob o Elevado Pres. Arthur da Costa e Silva (altura da Rua Helvétia/Term. Amaral Gurgel), Av. São João, prosseguindo normalmente.

As linhas deverão operar em sistema circular.

8544/10 Cid. D’Abril 3ª Gleba – Pça. do Correio

8600/10 Term. Pirituba – Lgo. do Paissandu

9301/10 Term. Casa Verde – Pça. do Correio

9500/10 Term. Cachoeirinha – Pça. do Correio

9501/10 Term. Cachoeirinha – Lgo. do Paissandu

9653/10 Pedra Branca – Pça. do Correio

Sentido Único: normal até a Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Al. Glete, Av. Rio Branco, prosseguindo normalmente.

As linhas deverão operar em sistema circular.

917H/10 Term. Pirituba – Metrô Vila Mariana

917M/10 Morro Grande – Metrô Ana Rosa

975A/10 Vl. Brasilândia – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, R. Cincinato Braga, R. São Carlos do Pinhal, Viad. Bernardino Tranchesi, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normalmente.

938C/10 COHAB Taipas – Term. Princesa Isabel

978J/10 Voith – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Pça. Mal. Deodoro, R. das Palmeiras, Al. Glete, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Term. Princesa Isabel.

Volta: sem alteração.

107T/10 Metrô Tucuruvi – Term. Pinheiros

Ida: normal até a R. Brigadeiro Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Nove de Julho, R. Alfredo Gaglioti, R. Álvaro de Carvalho, R. Martins Fontes, R. Augusta, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Rebouças, retorno Av. Rebouças, Al. Santos, R. Augusta, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a R. Augusta, Al. Itu, R. Pe. João Manuel, Al. Franca, Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Augusta, R. Martins Fontes, Viad. Nove de Julho, Viad. Jacareí, R. Maria Paula, Viad. Dona Paulina, R. Quintino Bocaiúva, R. Riachuelo, Pq. Anhangabaú, Túnel Papa João Paulo II, Av. Prestes Maia, Av. Tiradentes, prosseguindo normalmente.

118C/10 Jd. Pery Alto – Term. Amaral Gurgel

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Amaral Gurgel, R. Ana Cintra, R. Sebastião Pereira, Av. Duque de Caxias (pista da esquerda), prosseguindo normalmente.

1156/10 Vl. Sabrina – Pça. do Correio

Ida: normal até a Av. Tiradentes, R. Brigadeiro Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Pça. do Correio.

Volta: sem alteração.

A linha terá seu ponto final alterado para a Pça. do Correio – linha 9301/10 Term. Casa Verde – Pça. do Correio.

175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, R. Cincinato Braga, R. São Carlos do Pinhal, Viad. Bernardino Tranchesi, R. São Carlos do Pinhal, R. Antonio Carlos, R. da Consolação, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normalmente.

177H/10 Metrô Santana – Cid. Universitária

177H/21 Metrô Santana – Pinheiros

Ida: sem alteração.

Volta: normal até o Viad. Okuhara Koei, R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Haddock Lobo, R. Matias Aires, R. Maceió, prosseguindo normalmente.

178L/10 Lauzane Paulista – Hosp. das Clínicas

Ida: normal até a R. Sebastião Pereira, R. Amaral Gurgel, R. Marquês de Itu, R. Sabará, R. Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Pça. Mal. Cordeiro de Farias, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Haddock Lobo, R. Matias Aires, R. Maceió, Av. Angélica, Pça. Mal. Deodoro, R. das Palmeiras, R. Sebastião Pereira, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias (pista da esquerda), R. Guaianases, Al. Glete, Av. Rio Branco, prosseguindo normalmente.

2123/10 Vl. Medeiros – Liberdade

Ida: normal até o Pq. D. Pedro II, Av. Pref. Passos, R. Teixeira Leite, R. Dr. Lund, R. Cons. Furtado, R. Conde do Pinhal, R. da Glória.

Volta: sem alteração.

2161/10 Pq. Edu Chaves – Pça. do Correio

2182/10 Jd. Brasil – Pça. do Correio

Ida: normal até a Av. Sen. Queirós, R. Brigadeiro Tobias, R. Riskalah Jorge, prosseguindo normalmente.

Volta: sem alteração.

9354/10 Term. Cachoeirinha – Pça. do Correio

Sentido único: normal até a Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Al. Glete, Av. Rio Branco, prosseguindo normalmente.

As linhas deverão operar em sistema circular.

701A/10 Pq. Edu Chaves – Metrô Vila Madalena

Ida: normal até a Av. Tiradentes, R. Brigadeiro Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Nove de Julho, R. Alfredo Gaglioti, R. Álvaro de Carvalho, R. Martins Fontes, R. Augusta, R. Antonio Carlos, R. da Consolação, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Augusta, R. Martins Fontes, Viad. Nove de Julho, Viad. Jacareí, R. Maria Paula, Viad. Dona Paulina, R. Quintino Bocaiuva, R. Riachuelo, Pq. Anhangabaú, Túnel Papa João Paulo II, Av. Prestes Maia, Av. Tiradentes, prosseguindo normalmente.

9300/10 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até o Term. Princesa Isabel, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Al. Glete, Al. Barão de Piracicaba, Av. Duque de Caxias (pista da esquerda), R. Mauá, Viad. Gen. Couto de Magalhães, R. José Paulino, R. Prates, R. dos Bandeirantes, Av. Tiradentes, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Nove de Julho, R. Alfredo Gaglioti, R. Álvaro de Carvalho, R. Martins Fontes, Viad. Nove de Julho, prosseguindo normalmente.

Volta: sem alteração.

1206/10 Pq. Vl. Maria – Correio

Sentido único: normal até a Av. Sen. Queirós, R. Brigadeiro Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Pça. do Correio, retorno sobre o Túnel Papa João Paulo II, prosseguindo normalmente.

508L/10 Term. Princesa Isabel – Aclimação

Sentido único: normal até a Al. Eduardo Prado, Av. Angélica, Av. Paulista, Pça. Mal. Cordeiro de Farias, R. Minas Gerais, Av. Dr. Arnaldo, retorno, Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normalmente até a R. Anita Garibaldi, Pça. Clóvis Bevilacqua, Av. Rangel Pestana, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Term. Princesa Isabel.

805L/10 Term. Princesa Isabel – Aclimação

Sentido único: Term. Princesa Isabel, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Al. Glete, Al. Barão de Piracicaba, Av. Duque de Caxias (pista da esquerda), R. Mauá, Viad. Gen. Couto de Magalhães, R. José Paulino, R. Prates, R. dos Bandeirantes, Av. Tiradentes, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, prosseguindo normalmente até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, R. Cincinato Braga, R. São Carlos do Pinhal, R. Antonio Carlos, R. Bela Cintra, R. Matias Aires, R. Maceió, Av. Angélica, prosseguindo normalmente.

908T/10 Term. Pq. D. Pedro II – Butantã

Sentido único: Term. Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queiros, R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Nove de Julho, R. Alfredo Gaglioti, R. Álvaro de Carvalho, R. Martins Fontes, R. Augusta, R. Antonio Carlos, R. da Consolação, Av. Rebouças, retorno Av. Rebouças, Al. Santos, R. Augusta, prosseguindo normal até a R. Augusta, Al. Itú, R. Pe. João Manuel, Al. Franca, Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Augusta, prosseguindo normalmente.

930P/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

Ida: Term. Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Nove de Julho, R. Alfredo Gaglioti, R. Álvaro de Carvalho, R. Martins Fontes, R. Augusta, R. Antonio Carlos, R. da Consolação, Av. Rebouças, retorno Av. Rebouças, Al. Santos, R. Augusta, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a R. Augusta, Al. Itu, R. Pe. João Manuel, Al. Franca, Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Augusta, prosseguindo normalmente.

2002/10 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Bandeira

Sentido único: Term. Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós (pista da esquerda), R. Dom. Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Nove de Julho, R. Alfredo Gaglioti, R. Álvaro de Carvalho, R. Martins Fontes, Viad. Nove de Julho, prosseguindo normalmente.

A linha deverá operar com veículos a diesel ou bateria.

2100/10 Term. Vl. Carrão – Pça. da Sé

Sentido único: normal até o Viad. Antônio Nakashima, Av. Rangel Pestana, R. Dr. Bittencourt Rodrigues, Pça. Fernando Costa, R. Gen. Carneiro, Pq. D. Pedro II, Viad. 25 de Março, prosseguindo normalmente.

As linhas deverão operar em sistema circular.

2290/10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a R. do Gasômetro, Viad. Diário Popular, Pq. D. Pedro II, Term. Pq. D. Pedro II.

Volta: sem alteração.

408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

Ida: normal até a Pça. Clóvis Bevilacqua, Av. Rangel Pestana, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, R. Ana Cintra, R. Sebastião Pereira, R. Amaral Gurgel, R. Marquês de Itu, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a R. Itambé, R. Da. Veridiana, R. Jaguaribe, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias (pista da esquerda), R. Mauá, Viad. Gen. Couto de Magalhães, R. José Paulino, R. Prates, R. dos Bandeirantes, Av. Tiradentes, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, prosseguindo normalmente.

A linha deverá operar com veículos a diesel ou bateria.

4113/10 Gentil de Moura – Pça. da República

Sentido único: normal até a R. Conselheiro Furtado, R. da Glória, R. Conselheiro Furtado, prosseguindo normalmente.

311C/10 Pq. São Lucas – Bom Retiro

Ida: sem alteração.

Volta: Pq. D. Pedro II, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, Av. Brig. Lus Antonio, prosseguindo normalmente.

875A/10 Aeroporto – Perdizes

Ida: normal até Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, R. Cincinato Braga, R. São Carlos do Pinhal, R. Antonio Carlos, R. Bela Cintra, R. Matias Aires, R. Maceió, Av. Angélica, Pça. Mal. Deodoro, R. das Palmeiras, Al. Glete, Av. São João, acesso ao Term. Amaral Gurgel, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até o Term. Amaral Gurgel, R. Amaral Gurgel, R. Marquês de Itu, R. Sabará, R. Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Pça. Mal. Cordeiro de Farias, R. Minas Gerais, Av. Dr. Arnaldo, retorno, Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normalmente.

5362/10 Pq. Res. Cocaia – Pça. da Sé

5632/10 Vl. São José – Lgo. São Francisco

Ida: normal até a Av. 23 de Maio, acesso ao Viad. Da. Paulina, R. Quintino Bocaiuva, R. Senador Feijó.

Volta: R. Senador Feijó, Lgo. São Francisco, Viad. Brig. Luís Antonio, R. Asdrubal do Nascimento, prosseguindo normalmente.

As linhas terão seus pontos finais alterados para a R. Senador Feijó.

5370/10 Term. Varginha – Lgo. São Francisco

Ida: normal até a Av. 23 de Maio, acesso ao Viad. Da. Paulina, R. Quintino Bocaiuva, R. Riachuelo, Viad. Brig. Luís Antônio.

Volta: sem alteração.

5111/10 Term. Santo Amaro – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normalmente.

5318/10 Chác. Santana – Pça. da Sé

Ida: normal até a Av. 23 de Maio, acesso ao Viad. Da. Paulina, R. Quintino Bocaiuva, R. Senador Feijó.

Volta: R. Senador Feijó, Lgo. São Francisco, Viad. Brig. Luís Antônio, R. Asdrubal do Nascimento, prosseguindo normalmente.

A linha terá seu ponto final alterado para a R. Senador Feijó.

609F/10 Chác. Santana – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Sen. Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Term. Princesa Isabel.

Volta: Term. Princesa Isabel, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Al. Glete, Al. Barão de Piracicaba, Av. Duque de Caxias (pista da esquerda), R. Mauá, Viad. Gen. Couto de Magalhães, R. José Paulino, R. Prates, R. dos Bandeirantes, Av. Tiradentes, R. Brig. Tobias, R. Riskalah Jorge, prosseguindo normalmente.

857P/10 Term. Campo Limpo – Paraíso

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, R. Cincinato Braga, R. São Carlos do Pinhal, Viad. Bernardino Tranchesi, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Rebouças, prosseguindo normalmente.

5154/10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Sen. Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Term. Princesa Isabel.

Volta: normal até a R. Mauá, Viad. Gen. Couto de Magalhães, R. José Paulino, R. Prates, R. dos Bandeirantes, Av. Tiradentes, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, prosseguindo normalmente.

5300/10 Term. Santo Amaro – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. 23 de Maio, prosseguindo normalmente.

5185/10 Term. Guarapiranga – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, Av. Brig. Luis Antonio, prosseguindo normalmente.

669A/10 Term. Santo Amaro – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, R. Cincinato Braga, R. São Carlos do Pinhal, R. Antonio Carlos, R. Bela Cintra, R. Matias Aires, R. Maceió, Av. Angélica, Pça. Mal. Deodoro, R. das Palmeiras, Al. Glete, Av. São João, acesso ao Term. Amaral Gurgel, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até o Term. Amaral Gurgel, R. Amaral Gurgel, R. Marquês de Itú, R. Sabará, R. Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Pça. Mal. Cordeiro de Farias, R. Minas Gerais, Av. Dr. Arnaldo, retorno, Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, prosseguindo normalmente.

5391/10 Jd. Ângela – Lgo. São Francisco

Ida: normal até a Av. 23 de Maio, acesso ao Viad. Da. Paulina, R. Quintino Bocaiuva, R. Riachuelo, Viad. Brig. Luis Antônio.

Volta: sem alteração.

702C/10 Jd. Bonfiglioli – Metrô Belém

702U/10 Cidade Universitária – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Augusta, R. Martins Fontes, Viad. Nove de Julho, Viad. Jacareí, R. Maria Paula, Viad. Dona Paulina, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II, Av. Nove de Julho, R. Alfredo Gaglioti, R. Álvaro de Carvalho, R. Martins Fontes, R. Augusta, R. Antonio Carlos, R. da Consolação, prosseguindo normalmente.

714C/10 COHAB Educandário – Paulista

Sentido único: normal até o Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Haddock Lobo, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, prosseguindo normalmente.

715M/10 Jd. Maria Luíza – Lgo. da Pólvora

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a Av. Brig. Luís Antônio, R. São Carlos do Pinhal, Viad. Bernardino Tranchesi, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Rebouças, prosseguindo normalmente.

719P/10 Term. Pinheiros – Term. Princesa Isabel

719R/10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda

Ida: normal até a R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Haddock Lobo, R. Matias Aires, R. Maceió, prosseguindo normalmente.

Volta: sem alteração.

7267/10 Apiacás – Pça. Ramos de Azevedo

7272/10 Mercado da Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

7281/10 Lapa – Pça. Ramos de Azevedo

7282/10 Pq. Continental – Pça. Ramos de Azevedo

Sentido único: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Augusta, Al. Itú, R. Pe. João Manuel, Al. Franca, Av. Rebouças, Túnel Noite Ilustrada, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normalmente.

7458/10 Jd. Boa Vista – Estação da Luz

7545/10 Jd. João XXIII – Pça. Ramos de Azevedo

7903/10 Jd. João XXIII/Educ. – Pça. Ramos de Azevedo

8700/10 Term. Campo Limpo – Pça. Ramos de Azevedo

8705/10 Shop. Continental – Anhangabaú

8705/51 Pq. Continental – Anhangabaú

Sentido único: normal até a Av. Rebouças, Túnel Noite Ilustrada, Av. Dr. Arnaldo, retorno, Av. Dr. Arnaldo, acesso, Av. Rebouças, prosseguindo normalmente.

As linhas deverão operar em sistema circular.

775P/10 Jd. Guaraú – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, R. Cincinato Braga, R. São Carlos do Pinhal, Viad. Bernardino Tranchesi, R. São Carlos do Pinhal, R. Antonio Carlos, R. da Consolação, Complexo Viário, prosseguindo normalmente.

809V/10 Vl. Gomes – Metrô Trianon – MASP

Sentido Único: normal até a R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Haddock Lobo, R. Antonio Carlos, R. da Consolação, prosseguindo normalmente.

778R/10 COHAB Raposo Tavares – Term. Princesa Isabel

8707/10 Rio Pequeno – Term. Princesa Isabel

Ida: normal até a Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Haddock Lobo, R. Matias Aires, R. Maceió, Av. Angélica, Pça. Mal. Deodoro, R. das Palmeiras, Al. Glete, Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Term. Princesa Isabel.

Volta: normal até a R. Sebastião Pereira, R. Amaral Gurgel, R. Marquês de Itu, R. Sabará, R. Maranhão, Av. Angélica, Av. Paulista, Pça. Mal. Cordeiro de Farias, R. Minas Gerais, Av. Dr. Arnaldo, retorno, Av. Dr. Arnaldo, acesso, Av. Rebouças, prosseguindo normalmente.

857R/10 Term. Campo Limpo – Aclimação

Ida: normal até a Av. Rebouças, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, R. Cincinato Braga, R. São Carlos do Pinhal, Viad. Bernardino Tranchesi, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Rebouças, prosseguindo normalmente.

8615/10 Pq. da Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Pça. Mal. Deodoro, R. das Palmeiras, Al. Glete, Al. Barão de Piracicaba, Av. Duque de Caxias (pista da esquerda), R. Mauá, Viad. Gen. Couto de Magalhães, R. José Paulino, R. Prates, R. Ribeiro de Lima, R. João Teodoro, R. da Cantareira, R. Cav. Basílio Jafet, Pq. D. Pedro II, acesso ao Term. Pq. D. Pedro II.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queiros, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, prosseguindo normalmente.

874C/10 Pq. Continental – Metrô Trianon – MASP

Sentido único: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Haddock Lobo, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Paulista, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normalmente.

875H/10 Term. Lapa – Metrô Vl. Mariana

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, R. Cincinato Braga, R. São Carlos do Pinhal, Viad Bernardino Tranchesi, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normalmente.

875P/10 Metrô Barra Funda – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, R. Cincinato Braga, R. São Carlos do Pinhal, Viad. Bernardino Tranchesi, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normalmente.

877T/10 Vl. Anastácio – Metrô Paraíso

Ida: normal até a Av. Angélica, Av. Paulista, Pça. Mal. Cordeiro de Farias, R. Minas Gerais, Av. Dr. Arnaldo, retorno, Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, R. Cincinato Braga, R. São Carlos do Pinhal, R. Antonio Carlos, R. Bela Cintra, R. Matias Aires, R. Maceió, Av. Angélica, prosseguindo normalmente.

Linhas noturnas

N101/11 Term. Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Al. Glete, Al. Barão de Piracicaba, Av. Duque de Caxias, R. Mauá, Viad. Gen. Couto de Magalhães, Pça. da Luz, R. Prates, R. dos Bandeirantes, Av. Tiradentes, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, retorno sobre o Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), prosseguindo normalmente.

Volta: sem alteração.

N102/11 Term. Lapa – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Gen. Olímpio da Silveira, Pça. Mal. Deodoro, R. das Palmeiras, R. Sebastião Pereira, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, R. Mauá, Viad. Gen. Couto de Magalhães, Pça. da Luz, R. Prates, R. dos Bandeirantes, Av. Tiradentes, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, prosseguindo normalmente.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, prosseguindo normalmente.

N106/11 Term. Pq. D. Pedro II – Metrô Barra Funda

Ida: Term. Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, Av. Ipiranga, Av. Rio Branco, Al. Glete, Al. Dino Bueno, Al. Nothmann, Av. São João, acesso, Term. Amaral Gurgel, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a R. Sebastião Pereira, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias (pista da esquerda), R. Mauá, Viad. Gen. Couto de Magalhães, Pça. da Luz, R. Prates, R. dos Bandeirantes, Av. Tiradentes, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte- Sul), Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, Viad. Da. Paulina, Pça. Dr. João Mendes, prosseguindo normalmente.

N207/11 Term. Casa Verde – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Rio Branco, R. Helvétia, R. Guaianases, Al. Glete, Al. Barão de Piracicaba, Av. Duque de Caxias, R. Mauá, Viad. Gen. Couto de Magalhães, Pça. da Luz, R. Prates, R. dos Bandeirantes, Av. Tiradentes, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, prosseguindo normalmente.

Volta: sem alteração.

N307/11 Term. Pq. D. Pedro II – Term. Pinheiros

Ida: normal até a Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Nove de Julho, R. Alfredo Gaglioti, R. Álvaro de Carvalho, R. Martins Fontes, R. Augusta, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Av. Rebouças, retorno Av. Rebouças, Al. Santos, R. Augusta, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a R. Augusta, Al. Itu,, R. Pe. João Manuel, Al. Franca, Av. Rebouças, R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Augusta, prosseguindo normalmente.

N506/11 Term. Sacomã – Metrô Vl. Madalena

Ida: normal até a Av. Bernardino de Campos, R. Treze de Maio, R. Cincinato Braga, R. São Carlos do Pinhal, Viad. Bernardino Tranchesi, R. São Carlos do Pinhal, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, Complexo Viário, Av. Dr. Arnaldo, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a Av. Dr. Arnaldo, Vd. Okuhara Koei, Av. Rebouças, Al. Santos, R. Cubatão, R. Abílio Soares, Av. Bernardino de Campos, prosseguindo normalmente.

N508/11 Term. Sacomã – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Av. Pref. Passos, R. Teixeira Leite, R. Dr. Lund, R. Cons. Furtado, prosseguindo normalmente.

N604/11 Metrô Jabaquara – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Pq. D. Pedro II, Av. Pref. Passos, R. Teixeira Leite, R. Dr. Lund, R. Cons. Furtado, R. Conde do Pinhal, R. da Glória, Lgo. Sete de Setembro, Av. da Liberdade, prosseguindo normal.

N701/11 Term. Santo Amaro – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Sen. Queirós, R. Dom. Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Nove de Julho, R. Alfredo Gaglioti, R. Álvaro de Carvalho, R. Martins Fontes, Viad. Nove de Julho, R. Santo Antonio, prosseguindo normalmente.

N702/11 Term. Santo Amaro – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, R. Dom Francisco de Sousa, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. 23 de Maio, prosseguindo normalmente.

N801/11 Metrô Butantã – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a R. da Consolação, R. Fernando de Albuquerque, R. Augusta, R. Martins Fontes, Viad. Nove de Julho, Viad. Jacareí, R. Maria Paula, Viad. Dona Paulina, R. Quintino Bocaiúva, R. Riachuelo, Pq. Anhangabaú, Túnel Papa João Paulo II, Av. Prestes Maia, prosseguindo normalmente.

Volta: normal até a Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, R. Dom Francisco de Souza, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Nove de Julho, R. Alfredo Gaglioti, R. Álvaro de Carvalho, R. Martins Fontes, R. Augusta, R. Antônio Carlos, R. da Consolação, prosseguindo normalmente.

N802/11 Term. Pinheiros – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: sem alteração.

Volta: Term. Pq. D. Pedro II, Av. do Exterior, Viad. 25 de Março, Viad. Mercúrio, Av. Mercúrio, Av. Sen. Queirós, R. Dom Francisco de Sousa, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. 23 de Maio, R. Santo Amaro, R. Maria Paula, Av. Brig. Luís Antônio, prosseguindo normalmente.

N840/11 Term. Vila Mariana – Santa Cecília

Sentido único: normal até a R. Martinho Prado, R. Augusta, R. Matias Aires, R. Maceió, Av. Angélica, R. Piauí, R. Itambé, R. Jaguaribe, Lgo. do Arouche, Av. Duque de Caxias, prosseguindo normal até a Av. Angélica, Av. Paulista, Pça. Mal. Cordeiro de Farias, R. Minas Gerais, Av. Dr. Arnaldo, retorno, Av. Dr. Arnaldo, Viad. Okuhara Koei, Av. Rebouças, prosseguindo normalmente.

N841/11 Term. Vila Mariana – Santa Cecília

Sentido único: normal até a R. Sebastião Pereira, Lgo. Arouche, Av. Duque de Caxias, R. Mauá, Viad. Gen. Couto de Magalhães, Pça. da Luz, R. Prates, R. dos Bandeirantes, Av. Tiradentes, R. Brig. Tobias, R. Cap. Mor Jerônimo Leitão, Av. Prestes Maia, Túnel Papa João Paulo II (Norte-Sul), Av. Nove de Julho, R. Alfredo Gaglioti, R. Álvaro de Carvalho, R. Martins Fontes, Viad. Nove de Julho, R. Santo Antonio, prosseguindo normalmente.