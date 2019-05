Virada Cultural 2019: Como vai funcionar o metrô?

A Virada Cultural 2019 ocorre neste fim de semana em diversas regiões de São Paulo. Serão mais de 1.200 atrações, como shows, exibições de filmes e feiras gastronômicas, espalhadas pela cidade.

E quem quiser aproveitar isso até o fim pode ficar tranquilo. As estações de trem e metrô irão funcionar em um esquema diferenciado no sábado (18) e no domingo (19).

O acesso às linhas do metrô e trem da capital paulista funcionarão também de madrugada, com exceção da linha 15-Prata do metrô e da linha 13-Jade da CPTM.

Metrô

As linhas operadas pelo Metrô funcionarão de maneira ininterrupta a partir das 4h40 de sábado (18) até a meia-noite do domingo (19). A medida também será adotada nas linhas 4-Amarela e 5-Lilás, operadas pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente.

A exceção será a Linha 15-Prata, que não vai operar a partir das 13h do sábado até a 1h da manhã do domingo para testes no sistema de controle de trens.

Robson Ventura/Folhapress

CPTM

Na CPTM, o horário de funcionamento também será das 4h40 do sábado até a meia-noite do domingo, com exceção da Linha 13-Jade. Mas fique atento: entre 1h e 4h, o intervalo entre os trens da CPTM será de 30 minutos. Nesse período, as estações da CPTM permanecerão abertas somente para desembarque. Apenas as que têm integração com o metrô funcionarão para embarque.

Além disso, mais de 100 linhas de ônibus municipais terão seus itinerários alterados devido à programação da Virada Cultural. Saiba quais são elas: